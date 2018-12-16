Солодощі в Україні за рік подорожчали на 10-15% – експерт

У Новий рік батьки часто балують дітей солодощами під ялинку. В цьому році можна не переживати – стрибка цін перед Новим роком не передбачається.

Про це в коментарі кореспонденту повідомив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

«З солодощів йде загальна тенденція, вони навіть подорожчали менше, ніж все інше, десь приблизно на 10-15% по відношенню до минулого року», – розповів експерт.

Тобто, передсвяткових стрибків цін в цьому сегменті не очікується. Солодощі, як і багато інші продукти дорожчають із-за загальних показників інфляції в країні.

«У будь-якому разі, всі продукти, подорожчали більше, ніж індекс інфляції. Тому в цьому відношенні ми маємо те, що маємо», – резюмував експерт.

Нагадаємо, в 2018 році українці стали більше витрачати грошей на придбання продуктів харчування, алкогольних напоїв і сигарет.