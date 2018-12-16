У США почалися розслідування проти фірм Трампа

У США перевіряють всі організації Трампа

Всі організації, фонди і структури, якими в останнє десятиліття керував нинішній глава США проходять прискіпливу перевірку. Вже знайшли порушення.

Американські судді і слідчі вивчають рахунки цілого ряду структур. Розслідування проводяться проти практично всіх організацій, якими протягом останніх десяти років керував президент США Дональд Трамп. Про це в суботу, 15 грудня 2018, повідомляє газета The Washington Post.

Так, компанія Trump Organization вже захищається в американських судах, де позивачі звинувачують її у веденні справ з іноземними урядами. Крім того, кілька штатів збираються провести розслідування податкової практики цієї компанії.

Видання також наводить приклад виборчого штабу Трампа, який “перебуває під пильною увагою” спецпрокурора США Роберта Мюллера, що вивчає втручання Росії у останні вибори американського президента. Свою провину визнали екс-керівник штабу Пол Манафорт і чотири екс-радника Республіканської партії.

Відзначається, що Мюллер проводить розслідування і щодо організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з нагоди інавгурації Трампа за підозрою у використанні іноземних надходжень, що заборонено законом. Дане питання, а також багато інших, пов’язані з нинішнім президентом, планують вивчити і демократи, які в січні 2019 року отримають більшість у Палаті представників Конгресу США і очолять її комітети, в тому числі спецкомітет з розвідки.

До того ж прокуратура штату Нью-Йорк планує провести масштабне розслідування обставин отримання державних субсидій компаніями Трампа, а також перевірити діяльність благодійного фонду Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation). Прокурорів цікавлять можливі ознаки порушення президентом конституційної заборони на отримання подарунків та винагород від іноземних держав.