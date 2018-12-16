Росстат визнав, що зростання цін на продукти харчування обганяє інфляцію в 10 разів

Цікава картина: у той час, як президент і уряд ставлять собі в заслугу рекордно низьку інфляцію в країні, за даними Росстату ціни на базові продукти в країні ростуть в 2-30 разів швидше інфляційного значення. Можливо, ціни зростали набагато швидше, але цей процес стримує низька купівельна спроможність населення. Легендарні слова Медведєва: «Грошей немає» втілилися в реальне життя росіян. Правда, з інфляцією, все не так погано, якщо може, когось заспокоїти.

Так чим нас «порадував» Росстат?

Він повідомив про зростання інфляції в Росії на 0,87% за останній місяць. «Порадував» прискоренням інфляції у грудні в 1,7 рази, в порівнянні з листопадом. При такій швидкості, що річна інфляція становитиме 4,3%. Хоча, влада досі говорить про 3 відсотки.

Тільки все це – абстраговані від реального життя цифри.

Методика розрахунків нашої державної статистичної контори настільки суперечлива, що про інформації від Росстату зазвичай кажуть: є маленька брехня, велика брехня і статистика.

А це інформація Росстату про зростання цін на продовольство:

· Яйця випередили зростання інфляції в 20 разів (подорожчання на 4,2% за тиждень)

· Помідори – в 23раза (5% за тиждень)

· Огірки – в 40 разів (8% за тиждень)

· Капуста – в 25 разів і т. д.

У середньому, зростання цін на овочі обігнав інфляцію в 10 разів.

Такі базові продукти, як м’ясо курей, сосиски, масло вершкове, цукор, хліб і макарони подорожчали не так помітно (0,4% за тиждень), однак в два рази швидше інфляції.

Однак, це все лише «квіточки», «ягідки» росіяни зможуть побачити з початку майбутнього року:

Експерти в один голос стверджують, що всіх нас чекає інфляційний шок вже в січні. Адже з нового року зросте ПДВ, який зашитий у ціну всіх товарів і послуг. В першу чергу зростуть ціни на найбільш споживані продукти: м’ясо, яйця, хліб, молоко і цукор. Зростання складе від 6 до 11%.

А чому зростання цін перевищить збільшення ПДВ? Адже його підняли лише на 2 відсотки. Все просто. Будь-який товар, який лежить на прилавку магазину проходить кілька ступенів від виробника до магазину. Посередники, у вигляді оптовиків і роздрібних продавців закладають ПДВ у свою ціну, а всі ці накрутки лягають на плечі кінцевого покупця.

Які заходи вживає уряд для підтримки населення

Всьому населенню не допоможеш, впевнена влада. А тому, вона всіма силами підтримує найбільш нужденних.

За таким принципом, підтримка буде проходити по всій країні.

А чому влада взагалі повинна комусь допомагати? Президент РФ на «Всеросійському відкритому уроці» запропонував росіянам сподіватися тільки на себе, а не чекати допомоги від влади. Цитата з його виступу:

««Не треба чекати підтримки держави, треба їй звичайно користуватися…Треба згадати старі пісні більшовицькі: ніхто нам не допоможе — ні бог, ні цар і ні герой», — заявив Путін.