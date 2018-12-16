У Сирії пролунав потужний вибух, п’ятеро людей загинули

Велика частина жертв і постраждалих належать до збройним формуванням сирійської опозиції

Замінований автомобіль вибухнув в центрі сирійського міста Афрін в провінції Алеппо. Інцидент стався 16 грудня. Про подію повідомив в неділю телеканал “Аль-Маядін”.

В результаті вибуху в районі ринку Ель-Халь понад 20 людей були поранені і п’ять людей загинули.

За відомостями агентства Фірат, велика частина жертв і постраждалих належать до збройним формуванням сирійської опозиції, які підтримує Туреччина. Підірваний автомобіль знаходився поруч з одним із штабів бойовиків.

18 березня Афрін був окупований турецькими військами і воюють на стороні Анкари опозиційними формуваннями в рамках операції “Оливкова гілка” проти курдських загонів “Сил народної самооборони”(СНР). З тих пір курди продовжують організовувати збройні вилазки проти турецьких військовослужбовців і бойовиків збройної опозиції.