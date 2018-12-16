У РПЦ заявили, що учасники Об’єднавчого собору “будуть стерті з історичної пам’яті”

Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що учасники Об’єднавчого собору в Києві будуть стерті з історичної пам’яті церкви.

Про це він написав у своїй статті на порталі Ісус.

“Доля сьогоднішнього лжесобора повторить долю інших подібних зборищ, що мали місце в історії. Його учасники будуть стерті з історичної пам’яті церкви, “як полова, що вітер вітром з лиця землі”, – йдеться в статті.

Також Іларіон назвав двох представників УПЦ МП, які прийшли на собор, зрадниками, додавши, що “жодна помісна церква не надіслала привітання цього зборища, як ні одна не підтримала дій патріарха Варфоломія з його підготовки протягом усього підготовчого періоду”.

Раніше в УПЦ МП заявили, що митрополит Вінницький і Барський Симеон і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) перейшли у розкол і в диптиху канонічних єпископів України вони більше не значаться.

Раніше повідомлялося, що на участь в Об’єднавчому соборі зареєструвалися два представника УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, що 15 грудня у Софії Київській пройшов Об’єднавчий собор, на якому таємним голосуванням був обраний предстоятель єдиної Української православної церкви.

На Собор були запрошені ієрархи УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і УПЦ Московського патріархату.

За даними ЗМІ, на Об’єднавчому соборі УПЦ КП запропонувала дві кандидатури – митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) та митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Зінкевич).

Томос про автокефалію новообраному предстоятелю вручить Вселенський патріарх у Константинополі 6 січня 2019 року.

11 жовтня Синод Константинопольського патріархату ухвалив історичне рішення про скасування акта про тимчасову передачу Московському патріархату Київської митрополії, створення в Києві стравропигии і визнанні канонічними предстоятелів УПЦ КП та УАПЦ, що є важливою віхою на шляху надання автокефалії Української церкви.

13 листопада собор єпископів УПЦ МП відмовився визнати владу Константинополя над Київською митрополією і продублював рішення РПЦ розірвати відносини з Фанаром.