У Грузії відбулася інавгурація Саломе Зурабішвілі

П’ятий президент Грузії офіційно вступила на посаду, на якій буде знаходитися наступні шість років.



У Грузії в неділю, 16 грудня, відбулася церемонія інавгурації п’ятого президента країни Саломе Зурабішвілі.

Відзначається, що церемонія відбулася у фортеці Батонис ціхе в місті Телаві. На церемонії були присутні 1800 гостей, серед яких президент Вірменії Армен Карапетян та екс-президент Франції Ніколя Саркозі.

“Я, Президент Грузії, перед Богом і народом клянусь, що буду захищати Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконувати обов’язки Президента, дбати про безпеку і добробут громадян моєї країни, про відродження і могутність мого народу і Вітчизни”, – сказала Зурабішвілі слова клятви, поклавши праву руку на конституцію.

Після принесення клятви пролунав гімн Грузії і було вироблено сім артилерійських залпів.

Пост президента Саломе Зурабішвілі буде займати наступні шість років.