На початку грудня біженці намагалися пробратися в Сполучені Штати.



7-річна Жаклін з Гватемали померла від зневоднення, провівши багато годин на прикордонному контролі США в центрі для нелегальних іммігрантів. Коли, нарешті, прибула допомога медиків, дівчинку врятувати не вдалося.

7-річна Жаклін прибула разом зі своїм батьком до мексикано-американського кордону разом з “караваном мигратов” з Гватемали, розташованої за 2000 км.

На початку грудня біженці намагалися пробратися в Сполучені Штати. В цій групі були також 163 інших незаконних іммігранта, яких затримали прикордонники США. Вони потрапили в кімнату для заарештований, де їх тримали кілька годин.

Після восьми годин у дівчинки піднялася висока температура до 40 градусів, у неї був сильний озноб, які перейшов в судоми. Батько попросив допомоги у охоронців, але медії прибутку тільки через півтори години. До цього часу рятувати дитину було вже занадто пізно. Дівчинка була доставлена в лікарню Техасу, де була констатована зупинка серця.

Як з’ясувалося пізніше, 7-річна дитина не пив і не їв вже кілька днів. Лікарі визначили, що вона померла через зневоднення організму.

Журналісти AP дісталися до маленького села, в якій живе сім’я Жаклін. Вони там живуть у крайній убогості. Репортери дізналися, що дівчинка отримала перші в житті туфлі перш ніж відправитися в подорож в США. Вона дуже хотіла поїхати з батьком у нову країну. Жаклін сподівалася, що в Америці він навчиться читати й писати, і що, нарешті, зможе придбати собі яку-небудь іграшку.

Як пеедает NBC News, американські спецслужби звітують про те, що нелегальним іммігрантам, які перебувають на кордоні з Мексикою і в центрах на території США, доставляються харчування і вода. Критики антимігрантською політики адміністрації Дональда Трампа стверджують, що влада навмисно знижують стандарти санітарії в центрах для незаконних мігрантів, щоб змусити їх відмовитися від своїх намірів і повернутися в рідну країну.