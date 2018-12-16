Теракт у Страсбурзі: родичів стрільця відпустили

Батьки і два брата Шерифа Шекатта тепер на волі

Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що слідство не знайшло доказів їх причетності до теракту.

Троє знайомих чоловіка все ще залишаються під арештом.

Нагадаємо, що ввечері 11 грудня терорист відкрив стрілянину на різдвяному ярмарку у центрі Страсбурга. В результаті теракту загинули чотири людини, ще 13 постраждали.

Крім того, 14 грудня число загиблих в результаті атаки на ярмарку в центрі Страсбурга збільшилася до 4 осіб.

Як ми вже писали, 13 грудня в ході антитерористичної операції підозрюваного у теракті Шериф Шекатт був ліквідований у Страсбурзі. Нова поліцейська операція проводилася в південному кварталі Страсбурга Нойдорфе, в якому виріс напав на людей хлопець.