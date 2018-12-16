Грошей не вистачить: з’явився тривожний прогноз по пенсіях для українців

В Україні не вистачить грошей на виплату пенсій українцям, враховуючи динаміку зростання дефіциту пенсійного фонду країни.

Про це розповів президент інвестиційної групи “Універ”, економіст Тарас Козак.

Він зазначив, що Міністерство економічного розвитку раніше обіцяв скорочення дотацій бюджету Пенсійного фонду після проведення пенсійної реформи в 2017 році.

“Що ж ми бачимо насправді? 2017 – дефіцит 139 млрд, 2018 – вже 140,3 млрд, а на 2019 – 167,5 млрд гривень. Це згідно з проектом бюджету на 2019 рік”, – сказав експерт, зазначивши, що найближчим часом соціальні витрати будуть збільшуватися напередодні виборів.

“Тобто пенсійну реформу ми ще з самого початку називали “квазі-реформою”, тому що вона нічого не вирішує. Єдине, що вона за якимось формулами дозволяє комусь зменшити, кому збільшити нарахування, тобто трохи підвищилася справедливість. Але за коштами – легше нікому не стало, бюджет знову продовжує платити доходи по податках пенсіонерам”, – підкреслив Козак.