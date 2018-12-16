В одному з кафе Японії прогримів вибух

Причини інциденту поки не повідомляються



У місті Саппоро на півночі Японії більше 20 людей постраждали в результаті вибуху, який стався в неділю в одному з кафе.

За даними місцевої поліції, всі постраждалі знаходяться у свідомості. Працюючим на місці пожежникам вдалося ліквідувати вогонь, однак будівля кафе практично повністю обрушилася. Про причини вибуху на даний момент не повідомляється.

Не так давно в Японії на житловий будинок впали уламки метеорита, які пошкодили дах будівлі.

Раніше потужний вибух стався в американському штаті Вісконсін. Полум’я охопило чи не півкварталу. Три людини постраждали – вони отримали опіки. Причиною інциденту стало недотримання правил техніки безпеки в одному з місцевих барів. Там вибухнув газовий балон.

Правоохоронці прибули миттєво – мешканців усіх ближніх будівель евакуювали.