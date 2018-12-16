Повінь – зміна системи

Menu
Close

В одному з кафе Японії прогримів вибух

16.12.2018

В одном из кафе Японии прогремел взрывПричини інциденту поки не повідомляються

У місті Саппоро на півночі Японії більше 20 людей постраждали в результаті вибуху, який стався в неділю в одному з кафе.

За даними місцевої поліції, всі постраждалі знаходяться у свідомості. Працюючим на місці пожежникам вдалося ліквідувати вогонь, однак будівля кафе практично повністю обрушилася. Про причини вибуху на даний момент не повідомляється.

Не так давно в Японії на житловий будинок впали уламки метеорита, які пошкодили дах будівлі.

Раніше потужний вибух стався в американському штаті Вісконсін. Полум’я охопило чи не півкварталу. Три людини постраждали – вони отримали опіки. Причиною інциденту стало недотримання правил техніки безпеки в одному з місцевих барів. Там вибухнув газовий балон.

Правоохоронці прибули миттєво – мешканців усіх ближніх будівель евакуювали.

Читайте також:   У КНДР поставили США ядерний ультиматум
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *