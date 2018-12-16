У Німеччині дорогу затопило молоком

Розслідування інциденту триває.



Як уточнили в поліції, у суботу ввечері невідомі зловмисники відкрили дренажні крани припаркованого молоковоза. Все сталося тоді, коли водій зупинився в місті Рютен, щоб зібрати молоко у фермерів. Повернувшись, він побачив: близько 15 тисяч літрів молока розлилося на дорогу і замерзло, адже температура повітря тоді становила 4 градуси морозу.

У пожежній службі розповіли, що розлите молоко зробило поверхню дороги по всій ширині слизькою. Тому довелося її чистити сіллю і водою. До робіт залучили 20 офіцерів. Розслідування інциденту триває.