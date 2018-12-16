Присутність президента на Об’єднавчому соборі суперечить Конституції України – політолог

Президент України не повинен брати участь в Об’єднавчому соборі, так як його присутність там порушує 35 статтю Конституції України.

«Абсолютну політизацію Собору ми бачимо в контексті того, що навіть Президент сидів у президії. І той факт, що він взагалі там є, і що він це все коментує. Тобто, на мою думку, тут є очевидна розбіжність з 35-ї статті Конституції. За фактом Президент взагалі не повинен був би знаходитися на такому заході і, тим більше, приймати в ньому участь», — сказав експерт.

За його словами, для Петра Порошенка це один з передвиборних моментів, таким чином президент намагається відвести увагу громадян від більш насущних проблем.

«Це в черговий раз підтверджує, що для нього це одна, напевно, із головних тем, яку він збирається просувати громадянам України замість тепла і нормального рівня соціально-економічного розвитку країни», — вважає політолог.