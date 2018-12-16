У Грузії представники опозиції ставлять намети на вулицях

Учасники протестної акції сьогодні не розійдуться.

На проспекті Руставелі в столиці Грузії Тбілісі ставлять намети.

Громадяни збирається опротестувати події, що розгорнулися в Велисцихе, де сталася сутичка противників нового президента Грузії з поліцією. Як заявив член “Єдиного національного руху” Леван Хебеишвили, учасники протестної акції сьогодні не розійдуться.

“Сьогодні ми нікуди не збираємося йти. Збираємося залишитися тут з нашими друзями. У нас кілька десятків наметів, які ми поставимо тут, і ми продовжимо протест. Закликаємо населення відповісти злодієві Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі – мільярдер і засновник правлячої партії “Грузинська мрія” – ред.), який призначив нам президентом Саломе Зурабішвілі. Зараз не час сидіти вдома, тому ми чекаємо наших співгромадян тут”, – заявив Леван Хабеишвили.