“Прощай, немита Росія”: мова Порошенко розгнівала РПЦ

У Російської православної церкви різко відреагували на результати об’єднавчого Собору у Києві, на якому був обраний глава помісної української православної церкви Єпіфаній. Виступ президента Петра Порошенка на Соборі РПЦ розцінили як “жахливе”.

Про це пише у своєму Facebook відповідальний редактор офіційного видання РПЦ “Журнал Московської патріархії” Сергій Чапнін.

“Так, Єпіфаній. Послухав мова Порошенко після собору. Жахлива мова. Про Христі ні слова, зате “прощай немита Росія” і т. п. Не вдалося зробити автокефалію справді церковною подією, все безнадійно звалилося в суто політичний проект. Виступ Порошенко – маніфест нової української політичної релігії. Сумно. А шанс був”, – пише Чапнін.

Мова Порошенко після собору справила на нього сильне враження”:

“Він зізнається, що в української автокефалії немає ніякого самостійного значення. Зі слів Порошенка вона назавжди прив’язана до Росії через риторику відштовхування від неї. Цікаво провести контент-аналіз. Підозрюю, що слова “Росія”, “російський” президент України повторив стільки ж разів, скільки “автокефалія”. Одного без іншого не існує. Позитивної програми у автокефалії немає, головне – позбавлення від Росії”.

Чапнін також назвав “єрессю” слова українського президента про те, що новостворена церква – це церква без Путіна і без патріарха Кирила”.

“Все-таки автокефальна церква залишається частиною Вселенської церкви. І як би Порошенко ні ненавидів обох, він залишається з ними в одній церкви до тих пір, поки вони називають себе православними християнами і ніхто з них не відлучений. Більш того, митр. Єпіфаній буде зобов’язаний поминати патріарха Кирила на кожній літургії. Мабуть, Порошенко зовсім не в курсі”, – пише редактор “рупора” РПЦ.

Чапнін також назвав мова Порошенко “чудовим маніфестом української громадянської релігії”.

“Словом, у абревіатурі РПЦ він поки просто замінив “Р” на “У”. Боюся, зміст залишається тим самим”, – уклав він.