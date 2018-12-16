«Де ви були в цей день, сиділи вдома? Там і сидите!» – ветеран АТО звернувся до Тимошенко та інших «обещалкиным»

Ветеран АТО Олексій Петров розкритикував окремих кандидатів у президенти, які проігнорували історичний момент створення незалежної церкви України. Більше за всіх дісталося Юлії Тимошенко.

Вчора, 15 грудня, Україна отримала те, до чого йшла останню тисячу років, свою Помісну незалежну православну церкву. Тисячі українців цілий день чекали рішення Собору на Софіївській площі. Проте серед них не було ні єдиного кандидата в президенти України, крім діючого лідера Петра Порошенка.

Ветерана АТО Олексія Перова вкрай обурила така поведінка «політиканів».

«Можна нескінченно довго розповідати виборцям як ти люто любиш свою країну, і на що я готовий заради неї. Ти можеш сипати в ефірі телеканалів дуже красивими і розумними фразами стосовно твоїх планів на те, як будеш домовлятися за світ, у скільки разів знизити ціну на газ і так далі. Можна завалити всіх обіцянками по самий помпон на шапці, а то й вище… Але потім історія України раптом розкриває перед народом нову сторінку. У центрі Києва збираються тисячі українців, море людей біля стін тисячолітньої Софії. Десятки, якщо не сотні мільйонів предків дивляться з небес, а… тебе нема. Ти не зміг. Засцяв. Ти той чи та, хто позиціонує себе нібито майбутнім лідером нації!» — зазначив він.

Він задався питанням, навіщо потрібні Україні такі лідери, які «не знайшли в собі сили» розділити з власним народом такий величний момент в його історії. Він відкинув їх непереконливі виправдання, що вони «не поважають Порошенко» і тому проігнорували народ.

«Через сотню років забудуть про нас, але ця сторінка історії України назавжди залишиться в пам’яті людей. А де були ви, обещалкины? Сиділи вдома, тримаючи дулі в кишені? Ну ось там і залишайтеся… Картонні „лідери!“» — закликав Олексій Петров.