«Їх в Україні всі вже добре»: в мережі жорстко розкритикували віце-спікера Геращенко за її шати напередодні Собору

«Вчора віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко прийшла під Софію в брендового шапці Bogner, яку в столичному бутіку можна купити майже за 7 тис. грн. І шарфі Gucci з пізнаваним лого, вартість якого стартує від 8 тис. в самому маленькому розмірі», — написала в Facebook журналіст Ганна Стешенко.

Автор поста зазначила, що її повідомлення не є «зрадой», а покликане звернути увагу на те, що в Україні політики люблять шарфики вартістю в дві мінімальні зарплати.

» Блін, ну якщо вже є такі гроші, як за них можна купити шапку, яку не відрізниш від шапки з переходу?», «Тому що наявністю грошей не приховаєш відсутність смаку. Не про неї конкретно, а взагалі про багатьох наших політиків. Речі дорогі, а виглядають…», «А, може, дійсно з переходу?», «Для них це не гроші», «Це банальне несмак. Все одно що на зимову рибалку лабутени і міні», «У Україні всі вже добре», — написали користувачі в коментарях.