Вони доводять Україну до такого стану, до якого довели Візантію: велика держава стала Туреччиною, і віра там не православна – Онуфрій

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій заявив, що його церква духовно, молитовно, канонічно і культурно пов’язана з Москвою, і так і має бути далі. На його думку, у Вселенського патріархату немає права втручатися у справи України.

«Сьогодні нас затягують у формат політичної партії, щоб нами не Христос керував, а політики. Якщо б я хотів бути політиком, то відразу б пішов до політики. Хоча в молодості у мене були такі шанси. Я їх відкинув. Надівши духовні одягу, я повинен піклуватися про духовний і творити духовне. Ті люди, які одягнули ряси, але активно займаються політикою, вибудовують геополітичні плани, — це просто нечесні люди, які не змогли стати справжніми політиками, а перетворилися в перевертнів, щоб з допомогою духовного образу притягувати до себе людську увагу. Це нечесно. Перед Богом цим людям доведеться відповідати за це. Ми — самостійна Церква, і у нас є всі атрибути незалежності, які необхідні сьогодні для нормального служіння Богу і народу. У нас є свій Священний Синод, незалежний ні від кого, у нас є свій Архієрейський Собор, незалежний ні від кого. Рішення нашого Собору кінцеві, і ніхто не може їх оскаржувати, не може накладати на них вето. У нас є церковний суд УПЦ, який є кінцевою інстанцією. У нас економічна, адміністративна незалежність. Томос обмежить нашу свободу, яка у нас сьогодні є. Якщо комусь треба, будь ласка. Нам це не потрібно. У нас є незалежність, самостійність, є всі атрибути вільного життя, які потрібні для успішного церковного служіння людям», —заявив він.

«З Московським Патріархатом у нас духовні зв’язки, молитовні зв’язку, канонічні зв’язки, культурні зв’язки. Це нормально, так повинно бути. Церква — не політична організація, яка сьогодні одного любить, а ненавидить іншого, а завтра — навпаки. Церква всіх любить! Ми любимо росіян, ми любимо американців, ми любимо африканців, ми любимо азіатів. У нас немає ворогів. У нас є вороги, які опираються нам, але це не вороги. Ми за них молимося», — додав Онуфрій.

«Константинопольський Патріархат направив до України двох своїх екзархів.

Такі дії є антиканонічними — надсилати в нашу незалежну Церкву своїх легатів, своїх екзархів. Колись це була могутня Церква, яка охоплювала весь цивілізований світ, вона ототожнювала себе з Візантійською імперією. Візантійська імперія охоплювала світ, і Церква була еквівалентна імперії. Але сьогодні тієї імперії немає. Вони живуть минулим.

Сьогодні велика держава Візантія стала Туреччиною, і віра там зараз не православна. Сьогодні православних віруючих там можна перерахувати на пальцях. Ті, хто свою рідну Вітчизну довели до того, що вона з православної держави перетворилася в мусульманська держава, хочуть нами командувати і вчити нас, як нам треба жити. Вони теж хочуть довести нашу Україну до такого стану, до якого довели свою Батьківщину.

Так що, немає ні морального, ні канонічного права призначати сюди екзархів і втручатися у наші справи. Втручання в справи іншої Церкви — це антицерковное, антиканоническое дію і це гріх, а гріх призводить до поділу людей. Втручання в справи нашої Церкви може породити розкол Православної Церкви в світовому масштабі», — застеріг він.

«Церква не може жити за стандартами мирського життя. Мирське життя, особливо політична, змішана з інтригами, обманом, зрадою. Набір усілякого зла.

Церква не може жити за такими мірками, за такими нормами. Церква живе Заповідями Христовими. У нас є свої методи боротьби зі злом. Це молитва, покаяння, це терпіння, це смирення перед Богом і один перед одним. Це сильне зброю, яке знищує зло.

Священик покликаний до того, щоб бути миротворцем, а не політиком, який роз’єднує людей. Та ідеологія, яка сьогодні пропагується, не є Божою ідеологією. І та особлива „мораль“, яку насаджують в нашому суспільстві, стає не християнської, а антихристиянською. Вводяться нові правила: одностатеві шлюби, аборти, вбивства тощо. Це огидно Христа, Бог не благословляє цього. … Я хотів би звернутися до всіх православних віруючих України. Не бійтеся нічого, будьте тверді у своїй любові до Бога, зберігайте чистоту Православної віри, яка є дорогою, яка веде до Бога.

Любіть один одного, терпіть один одного, допомагайте один одному. Зло пройде, а добро буде жити вічно. Якщо ми будемо все терпіти, жити в любові до всіх і один до одного, то ніяке зло нас не переможе. Бог є Бог сили. А у зла немає сили. Живіть з Богом! І будемо радісні, щасливі і благословенні!» — резюмував Онуфрій.