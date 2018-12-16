У Британії консерватори готують другий референдум з Brexit

Консерватор Девід Лідінгтон провів переговори з депутатами Лейбористської партії.

Високопоставлені соратники британського прем’єра Терези Мей в Консервативній партії за її спиною ведуть підготовку другого референдуму за Brexit.

За даними видання, в четвер консерватор Девід Лідінгтон провів переговори з депутатами Лейбористської партії, намагаючись створити міжпартійну коаліцію для нового голосування по виходу Британії з ЄС на тлі “тижня приниження” Мей з боку депутатів і лідерів Євросоюзу.

Так в уряді під керівництвом Лідінгтона обговорюється можливість запропонувати виборцям вибір між угодою Терези Мей і Brexit без угоди. В уряді сподіваються, що депутати під час відповідного голосування включать в бюлетень і питання про відмову виходу з ЄС.

“Прем’єр-міністр зможе сказати виборцям, що вона намагалася виконати результати референдуму, але парламент сказав своє слово”, – сказав один з джерел видання, знайоме з підготовкою відповідних планів.

Також газета наводить слова глави апарату прем’єра Гевіна Барвелла, який вважає, що повторний референдум – це “єдиний спосіб рухатися вперед”, і у Мей мало шансів переконати британських парламентаріїв підтримати її угоду з Брюсселем.

The Sunday Times також дізналася про намір попередника Мей на посаді прем’єра Девіда Кемерона підтримати повторне голосування, якщо депутати підтримають цей варіант, хоча сам екс-прем’єр проти референдуму.