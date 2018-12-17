Дмитро Ярош закликав до “полювання на московських попів” в Україні

Колишній лідер “Правого сектора”, лідер “Української добровольчої армії” (УДА) і організації “Державна ініціатива Яроша” оголосив “полювання” на “московських попів” (тобто, треба розуміти, на священиків Української православної церкви Московського патріархату). Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Православна Церква України створена! – вітає радник Порошенко “своїх православних братів, сестер” Ярош.

У зв’язку з створенням “Православної церкви в Україні” депутат Верховної Ради закликає до “полювання” на “московських попів”.

“Намагаючись бути християнином і конфесійно-визначилися греко-католиком, розумію, що у кожного свій шлях до Бога, – пояснює мотиви свого звернення один з найбільш радикальних патріотів України. – Ми, українці, милосердні, а отже, знищуємо ворогів Бога і України – з Любов’ю.

Що ж стосується єдиної канонічної церковної структурі в Україні, визнаної усім світовим православ’ям, греко-католик Ярош відмовляє їй статус церкви: “Так звана УПЦ МП – нецерковь. Це ФСБебешная резидентура, яка є “Іскандером” в руках сатаніста Путіна, як до цього була зброєю в руках Сталіна, Берії, Жукова та інших безбожників”.

Парламентарій вважає, що “ієрархія так званої УПЦ МП, яка не знайшла національного мужності, сил і аргументів перейти в Українську Церкву є, таким чином, не служителями Бога, а агентурною мережею ФСБ і Путіна, а значить – Ворогами України”.

Тому на переконання законодавця і радника гаранта конституції України, “полювання” на московських попів, які вірно служать Путіна і Кирила – справа угодна Богу і нашій Батьківщині”. “Геть московських попів з України!”, – закликає соратників і однодумців творець “Правого сектора”.

Майбутнє України Ярош бачить “в об’єднання Православної Церкви України і Української Греко-Католицької Церкви, визнання цього Об’єднання як Константинополем, так і Ватиканом”.

“Це буде наступний епохальний крок у розвитку нації і держави”, – прогнозує народний депутат.

“Ми, українці, стоїмо Божої милості, Свободи і Незалежності!”, – укладає автор звернення.

Свій заклик до “полювання” на духовенство канонічної церкви, український законодавець адресував не лише українцям, як нації, але особисто генпрокурора України Юрію Луценку, голові вищого органу законодавчої влади Андрію Парубію, заступнику останнього Ірині Геращенко, ряду інших народних депутатів, меру Дніпра Борису Філатову, директору Інституту Національної пам’яті Володимиру В’ятровичу.

Всіх перерахованих представників державної влади автор тексту “тэгнул” в своїй публікації.

Фото: facebook.com/dyastrub

Примітно, побачить чи хто-небудь з перерахованих в пості представників влади, зокрема генпрокурор Юрій Луценко, у заклику до “полювання” на “московських попів” і їх вигнання з України склад ст. 161 КК України: “Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті, на… образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками… релігійних та інших переконань”.