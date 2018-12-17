«До такого підходу, не готовий жоден західний лідер»: екс-радник розповів про тактику Путіна

Президент Росії Володимир Путін не йде не примирення з міжнародним співтовариством і звертається до ідеї можливого застосування ядерної зброї, сподіваючись, що Захід не витримає психологічного тиску.

Таку думку в інтерв’ю «Обозревателю» висловив колишній радник російського президента, економіст Андрій Ілларіонов, уточнивши, що глава Кремля буде продовжувати себе так вести, поки опоненти не перейдуть до дій.

«По-перше, це відображення його особистого характеру, по-друге — раціональний розрахунок, виходить з концепції постійної ескалації ставок. Він сподівається, що західні лідери психологічно не в змозі витримати гонку на підвищення ставок. Зараз Путін фактично вже позначив найвищу ставку — можливість застосування ядерної зброї», – розповів Ілларіонов.

За його словами, Путін вже кілька разів звертався до цієї ідеї, а нещодавно знову нагадав про готовність «відправити у рай» своїх співгромадян.

«З його точки зору, до такого підходу, як у нього, не готовий жоден західний лідер. Тому, заздалегідь зайнявши неприйнятну для західних лідерів позицію, він продовжує свою кампанію ескалації, і вважає, що виявиться переможцем у такій психологічній боротьбі. Слід визнати, що ця тактика неодноразово приносила йому плоди. Наприклад, під час російсько-грузинської війни Путін почав ескалацію, західні лідери трохи поговорили про неї, а через три місяці повернулися до business as usual. Майже аналогічною була реакція на анексію Криму, на війну на Донбасі», – пояснив екс-радник російського президента.

Він нагадав, що Захід ніяк не відреагував на анексію Росією Керченської протоки, що дає Путіну перевагу.

«Опанувавши досконало цією тактикою, він постійно нарощує ставки. У Керченській протоці російська сторона порушила всі можливі і неможливі правові норми – та міжнародного права і національного російського, в тому числі цілий букет КК РФ – про державної кордоні, про неправомірне застосування зброї, про підготовку і здійснення агресії. Дивлячись на цей список порушень, Путін намагається перевести ситуацію в інший регістр і намагається поставити свої жертви в положення виправдовуються. Таке буде відбуватися до того моменту, поки опоненти не перейдуть на більш переконлива мова», – резюмував Ілларіонов