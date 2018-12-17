Протести у Франції: нараховано 20 тисяч протестувальників, затримали 85 осіб

Поліція Франції в суботу затримала вже 85 учасників антиурядових протестів, які проходять сьогодні по всій країні.

За даними правоохоронців, 46 осіб досі перебувають під вартою. Минулого тижня поліція за день затримала понад 500 осіб.

Поліція повідомляє, що в акціях протесту по всій країні беруть участь 20 000 осіб, у Парижі зібралися кілька тисяч мітингувальників.

«Жовті жилети» блокують дороги в пунктах 199. У Парижі протестувальники зібралися на Єлисейських полях і біля будівлі опери.

Повідомляється про декількох зіткненнях і застосування поліцією сльозоточивого газу.

Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч людей, 118 людей отримали поранення, 1220 учасників масових акцій заарештували.

Президент Франції Еммануель Макрон після цього в телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши ряд заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.