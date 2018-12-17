У Греції біля офісу телеканалу прогримів вибух

Стався вибух бомби, заподіяв великої шкоди.

Біля будівлі приватного грецького телеканалу «Скай» вибухнула бомба, проте постраждалих людей немає. Про це повідомляє АР.

«Рано вранці в понеділок біля будівлі приватного грецького телеканалу “Скай” стався вибух бомби, заподіяв великої шкоди, проте ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в результаті вибуху в будівлі були розбиті вікна і пошкоджено фасад. Довколишні житлові будинки і машини пошкоджені.

Поки ніхто не взяв відповідальність за вибух. Як пише видання, ультраліві і анархістські організації перш нападали на засоби масової інформації.

«Це був удар по демократії. На щастя, було завдано лише матеріальних збитків – щастя, що ніхто не постраждав», – заявила міністр громадського порядку Ольга Геровасили.

Ведеться розслідування інциденту.