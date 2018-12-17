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Смертельне ДТП в Швейцарії: автобус “влетів” в стіну

17.12.2018

Смертельное ДТП в Швейцарии: автобус "влетел" в стенуАвтобус занесло на засніженій дорозі.

Одна людина загинула і ще 44 отримали поранення в результаті аварії автобуса на автобані під Цюріхом в Швейцарії. Автобус прямував з Генуї в Дюссельдорф.

Як уточнили в місцевій поліції, троє людей отримали серйозні травми, одна людина перебуває в критичному стані. За даними видання Tages Anzeiger, постраждалі були доставлені в сім лікарень. Всього в автобусі було 51 людина, дітей серед них не було.

Автобус занесло на засніженій дорозі і він врізався в стіну. “У момент аварії дорога була покрита снігом і льодом”, – сказала речник поліції. У зв’язку з аварією рух по трасі повністю перекрито. Слідчі встановлюють обставини ДТП.

Автобус з італійськими номерами здійснював рейс з Генуї в Дюссельдорф і належить фірмі-субпідряднику німецької транспортної компанії Flixbus. Про постраждалих в ДТП українців не повідомляється.

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