У Тбілісі опозиція встановила намети навпроти парламенту, вимагаючи дострокових виборів

Представники опозиції встановлюють намети перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі.

Мітингувальники стверджують, що у людей вкрали вибори, і вони не змиряться з цим фактом. За словами лідера об’єднаної опозиції Георгія Вашадзе, ніхто не починає будувати наметове містечко, – передають ЗМІ.

“Ми не починаємо повномасштабні наметові акції, хоча поділяємо протест тих людей, які їх встановили. Ми підтримуємо їх протест, однак це не є нашим системним рішенням побудувати тут наметове містечко”, – заявив Вашадзе. За його словами, об’єднана опозиція проведе дебати, в ході яких вони сформують план дій.