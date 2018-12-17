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Баласт міцнішає або Дивний у нас Кабмін

17.12.2018


Чому екологи в портах України — це вимагання та київська «схема».

«Автор особисто зустрічав на своєму життєвому шляху масу людей, як би створених природою виключно для балачок. Втім, балачки теж буває різна. Один базікає що треба, а інший — що не треба. Будеш базікати треба, будеш мати все, що треба, і навіть трошки більше.»

В. Н. Войнович. «Життя і надзвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна».

Як ніби спеціально за підсумками нашого матеріалу про «повний баласт» в уряді, про опис нескінченної і черговий з корупційних схем псевдо-гос-екологів в портах, вищий «опікуни» держави за екологічні схеми, тобто особисто міністр екології Остап Семерак пояснив, чому він вважає, що схеми «папєрєдніків» повинні бути продовжені. У тому числі і особисто йому продовжені.

Пояснення вийшло настільки професійно незграбним і безграмотним, що основною відгук від фахівців в темі портів був: «яка ганьба для міністра, для всієї галузі, для України!»

Цікаво також і те, що головний журнал з портової тематики «Порти України» буквально за кілька тижнів до словоблудства міністра ще раз пояснив суть схеми екологів-хабарників, назвавши та суми втрат бізнесу. І показав у всій «красі» все те, що міністр Семерак так незграбно і публічно захищає.

Враховуючи, що свій варіант того, що відбувається міністр Семерак назвав «Одеські порти. Що відбувається насправді», наведемо найсвіжіший приклад того, що відбувається саме в одеських портах.

Отже, міжнародна практика. Входячи в Чорне море, кожне судно з баластом з морської води зобов’язана його змінити на чорноморську воду в районі Стамбула. Для дотримання цих процедур працює ціла міжнародна Конвенція МАРПОЛ-73/78, і жодному судну не дадуть відхід в рейс, поки екіпаж не доведе законним портовим властям, що механізми, дії і звітність повністю відповідають цій Конвенції. За порушення — кримінальна відповідальність. Саме в цій Конвенції написано, що ізольований баласт не контролюється екологами, гінекологами, шмоколагами та іншими, так як для цього і працює Конвенція МАРПОЛ-73/78 по всьому світу. (Крім України, звичайно, в інтерпретації О. Семерака).

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Українська практика. В кінці вересня на судно «Navios Coral» за час перебування в порту Миколаїв під навантаженням 4 рази намагалися «пробитися» екологи від Семерака виключно для перевірки так званого ізольованого баласту (такий термін).

Капітан судна «Navios Coral», діючи строго в рамках міжнародного законодавства, чотири рази не пустив корупціонерів на борт. Тим більше, що зливання баласту був проведений ще до початку навантаження на судно. Склавши 4 папірці про «недопущення», інспектори від української екології буквально продовжили переслідування судна вже в порту Чорноморськ (де була довантаження). Знову невгамовна жага потрапити на судно, хоча ніякого баласту там вже давно не було, а сучасні суднові системи взагалі не мають можливості кудись підпустити наших «героїв» з відрами «для відбору аналізу», так як системи повністю ізольовані, і крантиков для наповнення яких-небудь відер не передбачено.

Законного механізму щось зробити з судном у екологів також не було, тому вони також вже традиційно поставили штамп у вантажних документах «радіологічний контроль — вивіз заборонено». Робити нема чого, з таким штампом капітану в рейс не можна, і судно після закінчення вантажних робіт вигнали на рейд і тиждень тримали на якорі навантаженим до вирішення ситуації. Екологи ж продовжували вимагати доставити їх на судно, хоча б буксиром, все з тими ж порожніми відрами «для відбору проб». І тільки після того, як митниця оформила відхід судна без урахування штампа екологів, судно пішло в рейс. Через тиждень простою, збитків судновласника, скандалів і ганьби для України.

Відмінний сюжет для Голлівуду: українські екологи ходять по іноземним судам з порожніми відрами для незаконних аналізів, їх не пускають, а вони не відпускають великі океанські судна в рейс, намагаються підручними плавзасобами (човни, шлюпки, плоти…) потрапити до заповітних крантикам, яких на судах найчастіше взагалі немає і т. д. і т. п.. Обов’язково треба вказати в сценарії, що офіційно затвердженої методики такої роботи в Україні немає і в помині, тобто. навіщо держслужбовці ходять з відрами на ганьбу, знають тільки вони самі, О. Семерак та капітани суден, яким доводиться сплачувати за ці «послуги» українських екологів «кешем». Лише б відвалили подалі зі своїми відрами і хабарами…

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Один пасаж міністра екології треба обов’язково зазначити окремо: «Просто кажучи, судна, покидаючи порт, просто „миються“ цілющими водами Чорного моря, залишаючи по собі решті нафти, хімікатів, солярій і баг і десятки інших хімічних сполук»…

За оцінками фахівців, хто хоч трохи в темі, більшого марення від здорової людини важко було почути.

У всьому світі, завдяки міжнародно прийнятому стандарту, тисячі суден і кораблів щодня (!) змінюють баластні води, змінюючи регіони плавання, а наш міністр О. Семерак називає цей процес «миттям судна цілющими водами Чорного моря»…

Про цілющі води — пізніше, а поки насолодитися ще одним «перлом»: «Більшість із цих суден належать іноземним компаніям. Для правоохоронних органів не важко встановити, до речі, справжніх бенефіціарів цих офшорів»…

Тобто наш міністр всі іноземні компанії-судновласники з панськи-міністерського плеча обізвав офф-шорными і вважає, що правоохоронним органам України більше нічим займатися, ніж встановлювати господарів всіх іноземних судів в наших портах. А ще — супроводжувати екологів з порожніми відрами їх безуспішних і беззаконних спроби пробратися на територію іншої держави за аналізами, проводити і збирати які у цих екологів немає ні повноважень, ні інструкцій?

Далі слідує ще одна велика профанація. Міжнародні правила і порядки чітко визначили, хто може проводити перевірки викидів із суден. І Конвенція МОРПОЛ, і Чорноморський меморандум (Меморандум про взаєморозуміння щодо контролю державою порту в Чорноморському регіоні) чітко визначає, що інспектори-екологи зі своїми порожніми відрами ніяк не підходять по кваліфікації для подібної роботи. Цю роботу покладено на Морську Адміністрацію України, у складі якої є посадові особи з кваліфікацією не нижче капітана або старшого механіка судна, які мають спеціальну підготовку і т. д.. тобто простого бажання потрапити на судно і мати порожнє відро з командою навіть особисто від остапа Семерака для виконання цієї роботи за їх кваліфікації недостатньо! Незважаючи на те, що цього не розуміє сам геть відповідний міністр.

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Можна далі продовжувати коментувати перли міністра, благо їм продемонстрована кричуща некомпетентність і стійке бажання залишити в портах корупційні схеми. Але краще показати, в якому стані знаходяться акваторії наших портів без іноземних судів.

На прикладі хоча б Одеського порту — туристичної перлини України».

Нижче — два фото за останні 10 днів: акваторія «лецебного» Чорного моря в районі «мертвого» Морвокзалу Одеси. Сміття, морська вода неприродного кольору і стану. Якщо в цю воду почне скидати морський баласт іноземне судно, відразу прибіжать до нього екологи від Семерака з порожніми відрами і простягнутою рукою. До цього моменту стан акваторії порту в центрі туристичного і курортного міста екологів не цікавить геть!

Ще нижче на фото — стан акваторії під час завантаження судна зерном. Таких судів вантажиться одночасно в порту 2-3 цілодобово. Екологів ніколи і близько немає! На всі питання до них вони ж вам скажуть, що у них немає методики визначення запиленості повітря в момент завантаження судна. Для круглої труби, з якої йде дим, є методика, а для квадратного трюму методики немає. Де взяти цю методику і скільки ще років буде екологічно брудна зерновий пил потрапляти в легені одеситів і гостей міста, не відповість ніхто, і тим більше — міністр Семерак. Писати методику — це ж не піар!

А ось фото іншій частині Одеського порту. Моторошного кольору вода ніяк не схожа на морську баластну, взяту біля Стамбула. Якщо в це місце раптово поставити іноземне судно з капітаном, у сейфі якого обов’язково повинно бути небагато готівки доларів, тут же з’являться українські екологи з порожніми відрами і почнуть вимагати перевірку чистоти чистого баласту. А потім, коли їм покажуть дулю, підуть до судів з повними відрами брудної води з під борту иностранногосудна, яка там і так всі останні десятиліття — брудна. Тільки з-за того, що екологи від Злочевских або Семераков займаються виключно поборами, а не екологічної захистом наших вод і територій.

 

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