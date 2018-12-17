Баласт міцнішає або Дивний у нас Кабмін



Чому екологи в портах України — це вимагання та київська «схема».

«Автор особисто зустрічав на своєму життєвому шляху масу людей, як би створених природою виключно для балачок. Втім, балачки теж буває різна. Один базікає що треба, а інший — що не треба. Будеш базікати треба, будеш мати все, що треба, і навіть трошки більше.»

В. Н. Войнович. «Життя і надзвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна».

Як ніби спеціально за підсумками нашого матеріалу про «повний баласт» в уряді, про опис нескінченної і черговий з корупційних схем псевдо-гос-екологів в портах, вищий «опікуни» держави за екологічні схеми, тобто особисто міністр екології Остап Семерак пояснив, чому він вважає, що схеми «папєрєдніків» повинні бути продовжені. У тому числі і особисто йому продовжені.

Пояснення вийшло настільки професійно незграбним і безграмотним, що основною відгук від фахівців в темі портів був: «яка ганьба для міністра, для всієї галузі, для України!»

Цікаво також і те, що головний журнал з портової тематики «Порти України» буквально за кілька тижнів до словоблудства міністра ще раз пояснив суть схеми екологів-хабарників, назвавши та суми втрат бізнесу. І показав у всій «красі» все те, що міністр Семерак так незграбно і публічно захищає.

Враховуючи, що свій варіант того, що відбувається міністр Семерак назвав «Одеські порти. Що відбувається насправді», наведемо найсвіжіший приклад того, що відбувається саме в одеських портах.

Отже, міжнародна практика. Входячи в Чорне море, кожне судно з баластом з морської води зобов’язана його змінити на чорноморську воду в районі Стамбула. Для дотримання цих процедур працює ціла міжнародна Конвенція МАРПОЛ-73/78, і жодному судну не дадуть відхід в рейс, поки екіпаж не доведе законним портовим властям, що механізми, дії і звітність повністю відповідають цій Конвенції. За порушення — кримінальна відповідальність. Саме в цій Конвенції написано, що ізольований баласт не контролюється екологами, гінекологами, шмоколагами та іншими, так як для цього і працює Конвенція МАРПОЛ-73/78 по всьому світу. (Крім України, звичайно, в інтерпретації О. Семерака).

Українська практика. В кінці вересня на судно «Navios Coral» за час перебування в порту Миколаїв під навантаженням 4 рази намагалися «пробитися» екологи від Семерака виключно для перевірки так званого ізольованого баласту (такий термін).

Капітан судна «Navios Coral», діючи строго в рамках міжнародного законодавства, чотири рази не пустив корупціонерів на борт. Тим більше, що зливання баласту був проведений ще до початку навантаження на судно. Склавши 4 папірці про «недопущення», інспектори від української екології буквально продовжили переслідування судна вже в порту Чорноморськ (де була довантаження). Знову невгамовна жага потрапити на судно, хоча ніякого баласту там вже давно не було, а сучасні суднові системи взагалі не мають можливості кудись підпустити наших «героїв» з відрами «для відбору аналізу», так як системи повністю ізольовані, і крантиков для наповнення яких-небудь відер не передбачено.

Законного механізму щось зробити з судном у екологів також не було, тому вони також вже традиційно поставили штамп у вантажних документах «радіологічний контроль — вивіз заборонено». Робити нема чого, з таким штампом капітану в рейс не можна, і судно після закінчення вантажних робіт вигнали на рейд і тиждень тримали на якорі навантаженим до вирішення ситуації. Екологи ж продовжували вимагати доставити їх на судно, хоча б буксиром, все з тими ж порожніми відрами «для відбору проб». І тільки після того, як митниця оформила відхід судна без урахування штампа екологів, судно пішло в рейс. Через тиждень простою, збитків судновласника, скандалів і ганьби для України.

Відмінний сюжет для Голлівуду: українські екологи ходять по іноземним судам з порожніми відрами для незаконних аналізів, їх не пускають, а вони не відпускають великі океанські судна в рейс, намагаються підручними плавзасобами (човни, шлюпки, плоти…) потрапити до заповітних крантикам, яких на судах найчастіше взагалі немає і т. д. і т. п.. Обов’язково треба вказати в сценарії, що офіційно затвердженої методики такої роботи в Україні немає і в помині, тобто. навіщо держслужбовці ходять з відрами на ганьбу, знають тільки вони самі, О. Семерак та капітани суден, яким доводиться сплачувати за ці «послуги» українських екологів «кешем». Лише б відвалили подалі зі своїми відрами і хабарами…

Один пасаж міністра екології треба обов’язково зазначити окремо: «Просто кажучи, судна, покидаючи порт, просто „миються“ цілющими водами Чорного моря, залишаючи по собі решті нафти, хімікатів, солярій і баг і десятки інших хімічних сполук»…

За оцінками фахівців, хто хоч трохи в темі, більшого марення від здорової людини важко було почути.

У всьому світі, завдяки міжнародно прийнятому стандарту, тисячі суден і кораблів щодня (!) змінюють баластні води, змінюючи регіони плавання, а наш міністр О. Семерак називає цей процес «миттям судна цілющими водами Чорного моря»…

Про цілющі води — пізніше, а поки насолодитися ще одним «перлом»: «Більшість із цих суден належать іноземним компаніям. Для правоохоронних органів не важко встановити, до речі, справжніх бенефіціарів цих офшорів»…

Тобто наш міністр всі іноземні компанії-судновласники з панськи-міністерського плеча обізвав офф-шорными і вважає, що правоохоронним органам України більше нічим займатися, ніж встановлювати господарів всіх іноземних судів в наших портах. А ще — супроводжувати екологів з порожніми відрами їх безуспішних і беззаконних спроби пробратися на територію іншої держави за аналізами, проводити і збирати які у цих екологів немає ні повноважень, ні інструкцій?

Далі слідує ще одна велика профанація. Міжнародні правила і порядки чітко визначили, хто може проводити перевірки викидів із суден. І Конвенція МОРПОЛ, і Чорноморський меморандум (Меморандум про взаєморозуміння щодо контролю державою порту в Чорноморському регіоні) чітко визначає, що інспектори-екологи зі своїми порожніми відрами ніяк не підходять по кваліфікації для подібної роботи. Цю роботу покладено на Морську Адміністрацію України, у складі якої є посадові особи з кваліфікацією не нижче капітана або старшого механіка судна, які мають спеціальну підготовку і т. д.. тобто простого бажання потрапити на судно і мати порожнє відро з командою навіть особисто від остапа Семерака для виконання цієї роботи за їх кваліфікації недостатньо! Незважаючи на те, що цього не розуміє сам геть відповідний міністр.

Можна далі продовжувати коментувати перли міністра, благо їм продемонстрована кричуща некомпетентність і стійке бажання залишити в портах корупційні схеми. Але краще показати, в якому стані знаходяться акваторії наших портів без іноземних судів.

На прикладі хоча б Одеського порту — туристичної перлини України».

Нижче — два фото за останні 10 днів: акваторія «лецебного» Чорного моря в районі «мертвого» Морвокзалу Одеси. Сміття, морська вода неприродного кольору і стану. Якщо в цю воду почне скидати морський баласт іноземне судно, відразу прибіжать до нього екологи від Семерака з порожніми відрами і простягнутою рукою. До цього моменту стан акваторії порту в центрі туристичного і курортного міста екологів не цікавить геть!

Ще нижче на фото — стан акваторії під час завантаження судна зерном. Таких судів вантажиться одночасно в порту 2-3 цілодобово. Екологів ніколи і близько немає! На всі питання до них вони ж вам скажуть, що у них немає методики визначення запиленості повітря в момент завантаження судна. Для круглої труби, з якої йде дим, є методика, а для квадратного трюму методики немає. Де взяти цю методику і скільки ще років буде екологічно брудна зерновий пил потрапляти в легені одеситів і гостей міста, не відповість ніхто, і тим більше — міністр Семерак. Писати методику — це ж не піар!

А ось фото іншій частині Одеського порту. Моторошного кольору вода ніяк не схожа на морську баластну, взяту біля Стамбула. Якщо в це місце раптово поставити іноземне судно з капітаном, у сейфі якого обов’язково повинно бути небагато готівки доларів, тут же з’являться українські екологи з порожніми відрами і почнуть вимагати перевірку чистоти чистого баласту. А потім, коли їм покажуть дулю, підуть до судів з повними відрами брудної води з під борту иностранногосудна, яка там і так всі останні десятиліття — брудна. Тільки з-за того, що екологи від Злочевских або Семераков займаються виключно поборами, а не екологічної захистом наших вод і територій.