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Пінчук поставить «Укргазвидобуванню» труб на мільярд гривень

17.12.2018

Віктор Пінчук

ТОВ «Інтерпайп Україна» олігарха Віктора Пінчука виграло тендер ПАТ «Укргазвидобування» на постачання обсадних труб на 1,27 млрд грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Сума двох угод на 1,5% нижче загальної очікуваної вартості закупівлі держкомпанії в 1,29 млрд грн.

Таким чином до серпня наступного року «Укргазвидобування» отримає від компанії Пінчука 20,54 тис. тонн різних обсадних труб виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» і китайської компанії Anhui Tianda Oil Pipe Co., Ltd., вироблених не раніше року до дати поставки з річною гарантією.

За даними журналістів, з 2016 року «Інтерпайп НТЗ» виграло тендери «Укргазвидобування» на 10,03 млрд грн, що становить 82% від усіх угод держкомпанії з усіма постачальниками будь-яких труб в цей період на 12,28 млрд грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Украгазвидобування» стала закуповувати сировину у «Східних геологічних ресурсів», що входять в групу Geo Alliance Пінчука.

Нещодавно стало відомо, що черкаське ТОВ «Автоград-2007» виграло тендер ПАТ «Укргазвидобування» на поставку 59 автобусів за 129,8 млн грн.

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