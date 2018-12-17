У ФГВФО розповіли, як виводили гроші з «Фортуна-банку»

Загальна сума збитків, заподіяних внаслідок фінансових махінацій «Фортуна-банку», становить 2,23 млрд грн, з яких 1,84 млрд грн — заборгованість за кредитами пов’язаним особам. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Як зазначають у Фонді гарантування, кошти, видані пов’язаним особам на суму 2,105 млрд грн, становлять приблизно 98% кредитного портфеля «Фортуна-банку».

Двоє посадових осіб «Фортуна-банку» видавали кредити пов’язаним особам через акціонера банку, усвідомлюючи, що ці гроші не будуть повернуті. Зокрема, за даними на грудень поточного року, з більш 2,23 млрд грн кредитів 1,55 млрд грн видані без забезпечення.

На момент затвердження ліквідаційної маси загальна балансова вартість активів «Фортуна-банку» склав 2,32 млрд грн, при цьому ринкова вартість активів склала 595 млн грн, тобто опинилася майже в чотири рази нижче тієї, що була відображена у звітах банку.

Таким чином, недолік ліквідаційної маси щодо вимог кредиторів, за висновком уповноваженої особи, становить 397 млн грн. За цими фактами уповноваженою особою фонду направлено заяву в Київську місцеву прокуратуру №7.

Раніше SKELET-info повідомляв, що ТОВ «Инвесткепитал», що входить в групу компаній Dragon Capital Томаша Фіали, придбала будівлю АТ «Фортуна-банк» вул. Боричів Тік, 35-в у Подільському районі Києва, виставлене на продаж Фондом гарантування вкладів фізосіб.