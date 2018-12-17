У Стеця виділили п’ять мільйонів для реклами у Ахметова

Компанія «Медіа Партнерство баїнг» виграла тендер держпідприємства «Центр захисту інформаційного простору України» Міністерства інформаційної політики під керівництвом Юрія Стеця на рекламні послуги вартістю 19,4 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Вартість угоди на 3% нижче очікуваної ціни закупівлі в 19,9 млн гривень. Так, до кінця грудня компанія повинна створити соціально важливі інформаційні продукти і розмістити їх на телеканалах. Обсяг замовлення складає 2 323 пунктів рейтингу для цільової аудиторії EqTRP по 7,3-9,5 тисяч гривень.

«Близько 4,7 млн гривень обійшлася реклама на телеканалі «Україна» Ріната Ахметова. Найдорожчим виявилося розміщення на телеканалах News One, «112 Україна «Еспрессо ТВ та «UA:Перший по 9,5 тисяч гривень за пункт рейтингу EqTRP, але на них виділяти невеликі суми», – зазначає ЗМІ.

За даними журналістів, засновниками «Медіа Партнерство баїнг» є компанія «Медіа Група Україна» та «Телерадіокомпанія «Україна», кінцевим бенефіціаром яких є Рінат Ахметов.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Міністерство інформаційної політики через аукціон рекламні послуги загальною вартістю 39,955 млн гривень.

До цього на сайті ProZorro був опублікований тендер на 26 мільйонів гривень, замовником якого значиться Мининформполитики.

Також Міністерство інформаційної політики оголосило тендер на розміщення інформаційної продукції на щитах, призмах, сітілайтах і лайтбоксах за 16,2 млн гривень.

Нагадаємо, п’ятірку міністрів, хто заробив менше за всіх членів Кабміну, очолює Стець з 16 180 гривнями.