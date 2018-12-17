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У США зібрали “найбільш розгорнутий аналіз втручання росії у вибори

17.12.2018

В США собрали "самый развернутый" анализ вмешательства РФ в выборыАмериканці підготували новий звіт.

Новий звіт про можливе російському втручанні в американські президентські вибори підготовлений для комітету Сенату США з розвідки, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, результати цього документа засновані на “самому розгорнутому аналізі” мільйонів публікацій в соціальних мережах. У звіті стверджується, що Росія “використала всі основні соціальні медіа-платформи для сприяння обранню Дональда Трампа президентом США”.

При цьому російська кампанія також нібито займалася підтримкою Трамп після його перемоги.

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