У США зібрали “найбільш розгорнутий аналіз втручання росії у вибори

Американці підготували новий звіт.



Новий звіт про можливе російському втручанні в американські президентські вибори підготовлений для комітету Сенату США з розвідки, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, результати цього документа засновані на “самому розгорнутому аналізі” мільйонів публікацій в соціальних мережах. У звіті стверджується, що Росія “використала всі основні соціальні медіа-платформи для сприяння обранню Дональда Трампа президентом США”.

При цьому російська кампанія також нібито займалася підтримкою Трамп після його перемоги.