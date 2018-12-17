Французи винайшли безалкогольний віскі

Смак зовсім не відрізняється від звичайного.



Французький стартап Arkay випустив безалкогольний віскі, який, як стверджується в описі напою, можна пити навіть за кермом.

Пляшка безалкогольного напою обійдеться в $40. Для любителів випити по дорозі роблять порції поменше – всього за $15.

Як зазначає автомобільне видання, нешкідливий напій і вживати його можна перед тим, як сідати за кермо.

Американські експерти відзначають, що напій можна змішувати з содовою в таких же пропорціях, як і звичайний віскі, – смак, за їх словами, не відрізняється ні на відсоток.