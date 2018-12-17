“Найбільш ймовірні сценарії можливої кризи режиму будуть пов’язані з виборами”

“Розрахунки за методом Сергія Шпилькина, показують, що приписки на голосуванні в Примор’ї склали приблизно 10% від усіх виборців. Це означає, що сфальсифіковано присутність кожного п’ятого виборця”, – пише політолог в Facebook.

“В цілому Кожем’яко отримав близько 46% голосів від тих, хто прийшов замість намальованих 62%. Тобто у нього фальшивий кожен четвертий голос. Вибори сфальсифіковані.

Насправді, ці цифри досить близькі до середнім для електоральних практик у цілому по Росії за останні 15 років. І це те, як влаштований цей авторитарний еквілібріум. Треба відрубати від участі всіх електорально перспективних кандидатів, а потім вкинути від 20 до 30% голосів. Якщо виборці це проковтують, то режим виглядає стабільним, а його кандидати – важкоатлетами. Якщо ні, то підлога їде.

Боротьба з фальсифікатом на виборах – це відкриті ворота змін, в які ніхто не ломиться.

Найбільш ймовірні сценарії можливої кризи режиму, по всій видимості, пов’язані з виборами. Однак тепер зрозуміло (до цього року було незрозуміло), що він може бути ініційований навіть регіональними голосуваннями, не обов’язково федеральними. Якщо раптом підсумки виборів будуть активно оскаржуватися в декількох регіонах. Але для цього потрібна якась структура, яка може надати цим локальним пригод загальнонаціональне вимірювання, яка фракція в елітах, прагне таким чином змінити несприятливий для неї баланс сил. Або (швидше за все) поєднання цих двох факторів.

Але важливо, що умови для такого розвитку подій вони не дуже сильно відрізняються від сьогоднішніх. Сьогодні ці умови не склалися, але не можна сказати, що для їх появи щось має радикально змінитися в поточній ситуації”.