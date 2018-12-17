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У Курську двоє благодійників зґвалтували волонтера за смерть VIP-кота

17.12.2018

В Курске двое благотворителей изнасиловали волонтера за смерть VIP-кота

У Курську двом керівникам благодійного фонду винесено вирок у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру відносно молодого волонтера, якого вони звинуватили у смерті належить директору кота.

За даними СК РФ, один з фігурантів був засновником та головою благодійного фонду «Ваша опора», а другий — його заступником. Діяльність фонду була спрямована на збір коштів з громадян на лікування хворим дітям. Збором коштів займалися волонтери за відсоток від виручки. Керівники в якийсь момент звинуватили 18-річного волонтера в смерті директорського кота.

Щоб принизити хлопця, засуджені, погрожуючи йому побиттям, глумлячись і знущаючись, вчинили «інші насильницькі дії сексуального характеру».

Вироком суду обох призначено покарання-4 роки позбавлення волі, з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

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