Кудрін: Росія ризикує закінчити як СРСР

Росія може піти по шляху, який привів до розвалу СРСР, якщо не відвернеться від «ілюзій», що нинішня зовнішня політика повертає її в коло «провідних країн».

Як повідомляє «Інтерфакс», про це на відкритті Загальноросійського громадського форуму заявив голова Рахункової палати Олексій Кудрін.

«Економічний базис цього процвітання або величі Росії» на даний момент не створений, а керівництво «навіть не приділяє цьому належної уваги», – підкреслив він.

Поки не можна сказати, що національні цілі і проекти, заявлені на новий президентський термін Володимира Путіна, «націлені таким чином, правильно згруповані, щоб вони створили цей майбутній економічний базис», додав Кудрін.

Зокрема, «за фактом знята з порядку» тема «зниження частки держави в економіці». Хоча Путін ставив таке завдання у минулорічному посланні федеральним зборам, прийнятий бюджет свідчить про зворотне.

«Доходи від приватизації навіть смішними не назвеш», – нарікає Кудрін. 24 млрд рублів від продажу держвласності в найближчі 3 роки – це мінімум з 2000-го року, при цьому держкомпанії як і раніше скуповують приватні активи.

«У цьому сенсі успіхи у зовнішній політиці, які пропонуються як наше повернення в коло провідних країн – це певна ілюзія», – підкреслив Кудрін: країна залишається «заручницею» радянського менталітету», який діє як наркотик, але веде до повторення помилок минулого.

«Радянський Союз не з-за змов розвалився, а з-за недосконалої моделі розвитку своєї економіки і політичної системи. Це були внутрішні проблеми. Вони стали джерелом ось цих поразок. Тому сьогодні, якщо ми не будемо приділяти увагу знову внутрішніх причин – факторів успішного розвитку, якщо ми не побачимо цього і вчасно не звернемо на це увагу, ми знову будемо терпіти поразки»,- сказав глава Рахункової палати.

Перелік головних ризиків для російської економіки – такий же, як був у СРСР. «Це, звичайно ж, ціна на нафту, це санкції», обмежують доступ до технологій, зазначив Кудрін.

Крім того, «у нас залишається проблема нестачі трудових ресурсів для економічного зростання», яку потрібно компенсувати через продуктивність праці», додав він.

Ще одним ризиком, на думку голови Рахункової палати, є низькі темпи зростання реальних доходів населення, які «обмежать споживчий попит і розвиток бізнесу».

За прогнозом Кудріна, у наступному році зростання реальних доходів громадян сповільниться сильніше, ніж це прогнозується офіційно: фактично зростання складе 1,3%, а 1%.