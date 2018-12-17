В сім’ї британської королеви “розгорівся новий скандал

Різдво члени сім’ї проведуть окремо.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл і принц Гаррі проведуть Різдво окремо від принца Вільяма і Кейт Міддлтон, в будинку яких традиційно збирається вся родина. Принц Гаррі і його дружина вирішили відсвяткувати традиційне сімейне свято в старої резиденції королеви Єлизавети II, яка розташована всього в парі кілометрів від будинку Вільяма і Кейт.

За словами джерела, герцоги хочуть власний простір і воліють проводити час окремо від сім’ї старшого брата.

Раніше в ЗМІ з’явилися чутки про те, що Кейт Міддлтон дала Меган Маркл ляпас за те, що грубо розмовляла з працівниками, які працюють на герцогиню Кембриджську. Однак у записі Кенсінгтонського палацу представники королівської сім’ї спростували інформацію про те, що між герцогами Сассекскими і герцогами Кембриджськими пробігла чорна кішка.