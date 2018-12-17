Губернатор Примор’я обраний з третьої спроби: переміг т.в.о. голови регіону Кожем’яко

Самовисуванець та т.в.о. губернатора Приморського краю Олег Кожемяко переміг у другому турі виборів глави регіону, який відбувся 16 грудня. Вже підраховано 100% протоколів.

Кожем’яко набрав 61,88% голосів виборців, повідомляється на сайті ЦВК РФ. Інші кандидати на пост губернатора помітно відстали: Андрій Андрійченко від ЛДПР отримав 25,16%, Олексій Тимченко від Партії зростання – 5,17%, представник партії “За жінок Росії” Троянда Чемерис – 3,80% голосів.

16 грудня в Примор’ї вибори пройшли вже втретє. 9 вересня жоден кандидат не набрав необхідних 50% голосів. Другий тур пройшов 16 вересня, але його результати були анульовані через масових фальсифікацій. Лідерами вересневої гонки були комуніст Андрій Іщенко і тодішній т.в.о. губернатора, єдинорос Андрій Тарасенко. Протягом усього підрахунку голосів за 16 вересня лідирував комуніст, однак при підрахунку останнього відсотка протоколів вперед несподівано вирвався Тарасенко. Після скасування результатів виборів він пішов у відставку.

Головного суперника Кожем’яко – комуніста Андрія Іщенка, лідирував на вересневих виборах, – приморське відділення КПРФ не стало висувати в цей раз кандидатом у зв’язку з тим, що партія не визнає скасування результатів вересневих виборів, а як самовисуванець він не набрав потрібної кількості підписів муніципальних депутатів.

27 вересня президент РФ Володимир Путін призначив тимчасовим главою губернатора Примор’я Сахаліну Олега Кожемяко, який фактично сам попросився на цей пост. Він брав участь у виборах як самовисуванець, щоб не асоціюватися з “Єдиною Росією”, колишній кандидат якій (Тарасенко) провалився.

Скарг з приводу проведення останніх виборів ЦВК не отримував. Як пише Vl.ru спостерігачі на виборах в Примор’ї не зафіксували серйозних порушень.

Експерти руху на захист прав виборців “Голос” зі своєї сторони відзначили, що говорити про кількість реальних порушень складно через навмисного ослаблення контролю над виборами. За їх словами, майже всі кандидати в губернатори відмовили у видачі напрямків незалежним спостерігачам, а спостерігачів від КПРФ, які восени закривали майже всі ділянки, на цей раз не було.

За словами координатора “Голоси” в Примор’ї Андрія Гусєва, на 1500 ділянок був всього 21 незалежний спостерігач – “крапля в морі”, пишуть “Ведомости”. Співголова “Голос” Григорій Мельконьянц повідомив, що була мобілізація бюджетників, стало більше тимчасових ділянок.

Політологи в свою чергу зазначили, що на одну кампанію в протестному Примор’ї було витрачено стільки часу і ресурсів, що говорити про переконливу перемогу Кожем’яко не доводиться. До того ж, на повторних виборах у нього не було серйозних конкурентів.

Разом з тим перемога Кожем’яко була важлива: і самому чиновнику, якого Кремль вже тричі відправляв рятувати ситуацію на місцях, і лідерів “Єдиної Росії” – після провалу в ряді регіонів на осінніх виборах, констатують “Ведомости”.

Програш в Примор’ї також сильно зіпсував імідж першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка “як головного творця блискучою березневої перемоги Володимира Путіна на президентських виборах”, пише газета. А ось простим виборцям, які повірили після вересневих виборів, що вони можуть на щось вплинути, виграти не вдалося, резюмує видання.