Порошенко викрили у «нахабній і хамській брехні» на вчорашній прес-конференції

Заява президента України на вчорашній прес-конференції про те, що його підтримувала Катерина Ганзюк — нахабна і хамська брехня

За його словами, Катерина Ганзюк, навпаки негативно ставилася до президентства Порошенко, до його оточення і до того, що відбувається в країні при такому президенті.

«Я багато чого не знаю про неї і про її життя. Але те, що я точно знаю з нашого спілкування — вона негативно ставилася до президентства Порошенко, до його оточення і до того, що відбувається в країні при такому президенті.

Вважала, що корупція і псевдопатриотизм, які пишним цвітом розквітли в останні роки — це наслідок його стилю правління.

Тут ми з нею були однодумцями.

Так що заява президента на сьогоднішній прес-конференції про те, що його підтримувала Катерина Ганзюк — нахабна і хамська брехня. Хоча постійна брехня — це теж його фірмовий стиль», — підсумував Експерт.