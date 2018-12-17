Родич директора «Артека» виграв тендер табору на шість мільйонів

Держпідприємство «Міжнародний дитячий центр «Артек» уклало з фірмою «Платіум-Постач» угод більш ніж на 5,7 млн гривень. Про це повідомив Георгій Шабаєв у своїй колонці на «Блогерах».

Він нагадав, що в 2016 році «Артек» переїхав в Київській області, гендиректором став Сергій Капустін, який в останні роки був заступником директора центру.

У квітні 2018 року «Артек» оголосив тендер на закупівлю оброблених овочів і фруктів на загальну суму 2,4 млн гривень. В тендері взяли участь три компанії: «Платіум-Постач», «Ортин Трейд» і «Делистек». Переможцем стала фірма «Платіум-Снаб», яке запропонувало 2,27 млн гривень.

Всього, починаючи з листопада 2017 року, фірма отримала замовлень від «Артеку» на поставку продуктів харчування на загальну суму понад 5,7 млн гривень як через тендери, так і через переговорні процедури. Також табір уклав з «Платіум-Постач» з переговорної процедурі ще 11 угод на загальну суму 1,12 млн гривень.

Фірма створена в листопаді 2016 року, директором і засновником є Микола Савчук. До останнього часу власником і директором фірми був Олександр Онопрієнко — брат дружини директора «Артека».

У свою чергу юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербань вважає, що в цій ситуації ймовірно конфлікт інтересів і не виключає, що директор «Артека» міг впливати на рішення тендерного комітету.

А видання «Наші гроші» уточнює, що жодного разу при замовленні продовольства у «Платіум-Постач» за неконкурентною процедурою «Артек» не оприлюднив відповідні угоди, що робить неможливим порівняти ціни поставки з ринкової вартості продуктів.

Як повідомляв SKELET-info, представники Центру протидії корупції в 2017 році оскаржили закупівлі в електронній системі ProZorro на більш ніж 6 мільярдів гривень.

Крім того в тендерах перемагають компанії з так званого «чорного списку» Антимонопольного комітету, які після виявлених порушень не мають права протягом трьох років брати участь у торгах.