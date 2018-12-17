З куряче яйце: в Північній Америці знайшли найбільший алмаз

Він важить 110 грам.

На рудника Diavik Diamond Mine у канадських Північно-Західних територіях знайдений гігантський алмаз розміром з куряче яйце. Він є найбільшим з коли-небудь виявлених у всій Північній Америці.

Як повідомляє Bloomberg, вага жовтого алмаза – 552,7 карата (близько 110,4 грама). Він майже втричі перевершує за розмірами попереднього рекордсмена – видобутого на тому ж руднику в 2015 році алмаз вагою 187,7 карата. Пізніше камінь пізніше був огранований і перетворений в два діаманти, вставлених у сережки, які були продані за 1,5 мільйона доларів.

Знайдений в Канаді жовтий алмаз займає сьоме місце за розмірами серед здобутих в цьому столітті і входить до числа 30 найбільших коштовних каменів в історії.

Вартість знахідки з’ясовується.