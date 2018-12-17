Недоперемога. Як Коболєв буде приміряти лаври переможця «Газпрому»

Доля газового контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» вирішиться в наступному році. Яка розв’язка чекає Україну: перемога або ретельно закамуфльований поразку?

Помилковий дискурс останніх років призвів нас до постійного «двухцветью»: будь-яка значуща подія відразу ж препарується як зібрана восени картопля. Але якщо «володарку полів» сортують за принципом «велика/дрібна», то факти політичної та економічної новинної стрічки в Україні проходять через простий фільтр алгоритму «зрада/перемога», пише ГК.

Чому цей дискурс помилковий? Та тому, що зазначені вище поняття є остаточним результатом, до якого ще лише належить прийти. І всі ми сподіваємося, що це буде саме перемога. Зате деякі відомі персоналії спритно осідлали тему «зради/перемоги», в результаті чого виявилися на «коні в цьому будинку». Точніше, в будівлі на вулиці Богдана Хмельницького в Києві. І у них відтепер в арсеналі є цілий набір сурогатних інструментів: тут вам і «перемога», коли потрібно увінчати себе лаврами переможців «Газпрому», в той час як на цей результат працювала не тільки команда професійних і високооплачуваних юристів, але і практично вся українська дипломатія, в результаті чого рішення Стокгольмського арбітражу стало, по суті, квінтесенцією консолідованої міжнародної політичної позиції щодо українсько-російського конфлікту як такого. А можуть в «Нафтогазі» ще й «вивалятися у дьоготь і пір’ї», попутно посипаючи голову попелом і подаючи до суду позов на свого єдиного акціонера — уряд. І не за що-небудь, а за виконання соціальних зобов’язань перед населенням за поставку йому газу українського видобутку, не звертаючи уваги на те, що цей природний ресурс, відповідно до норм Конституції, цьому самому населенню як би і належить по праву народження в цій країні.

Але всіх цих чорно-білих кольорів «газовим младотуркам» явно недостатньо. Саме тому найближчим часом нас чекає ще кілька видів сурогатних досягнень, які представлять себе світу в образі метиса або помісі «перемоги» та «зради». Вже на підході «перезрада», у вигляді залучення «Нафтогазом» нової позики у вигляді $1 млрд і «недоперемога» у вигляді ліквідації посередників на ринку постачань газу населенню.

Коротко зупинимося на «перезраде» і «недоперемоге». Вже тривалий час «Нафтогаз» радує громадськість «мегалитическими» фінансовими показниками, забуваючи, правда, скорегувати їх з урахуванням дебіторської заборгованості споживачів природного газу на десятки мільярдів гривень (станом на кінець 2017 р. даний показник в розрізі ПСО та інших споживачів склав 81,4 млрд грн, причому лише в минулому році валова заборгованість зросла на 3,7 млрд грн). Ось і виходить, що дохід ніби як є і EBITDA («доподатковий прибуток. — «ДС») на чудо, а оборотних засобів — не густо. Інакше як пояснити, що компанія, яка отримала в минулому році дохід від реалізації у розмірі 113,5 млрд грн, потребує залучення значних боргових ресурсів для погашення існуючої фінансової заборгованості і фінансування капітальних видатків». Як відомо, «Нафтогаз» залучає у компанії Condor Finance PLC кредит у вигляді випуску єврооблігацій на суму $1 млрд терміном на п’ять років, при цьому витрати на комісії та юридичний супровід склали більше $4 млн.

Найближчим часом НАК ніби як повинен перейти до болісної для нього процедурі анбандлинга, тобто «распочковаться» шляхом поділу на три окремі структури, що відповідають за транзит, видобуток і продаж газу відповідно. Замість цього в компанії бродять думки розігнати правління і перехід до дивізіональної системі управління, в результаті формування якої «Нафтогаз» на ринку газу перетвориться приблизно те ж саме, що й відома ФПГ на ринку вугілля і теплової генерації. Тільки у першого для концентрації рентного кеш-фло (грошового потоку) буде прив’язка газу українського видобутку до імпортного паритету в німецькому хабі, а в другого — «Роттердам+» з енергетичним вугіллям.

Навіть глава Секретаріату Європейського енергетичного співтовариства Янез Копач в листі до міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику звернув увагу української сторони, що поділ «Нафтогазу» згідно з вимогами європейського енергетичного пакету» в умовах нарощування нових боргів стає вкрай туманною перспективою. На думку європейських функціонерів, новий кредит, залучений для фінансування анбандлинга, може заблокувати той самий анбандлинг. Це як померти від «нетравлення», намагаючись відкусити від пирога ще «трохи». За словами Янеза Копача, висловленою в інтерв’ю ZN.UA.: «Якщо співвідношення доходу в результаті отримання кредиту до запозиченому капіталу буде проблемою для анбандлинга НАК «Нафтогаз Україна» у найближчі п’ять років, як я зміг зрозуміти, ознайомившись з частиною документа, то цей кредит являє собою «отруйну пігулку».