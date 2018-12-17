На Філіппінах проведуть “зачистку” райських островів

Два острови потребують порятунку.



Після того, як на Філіппінах була відновлена екологічна система острова Боракай, який знову почав приймати туристів в кінці жовтня, доведеться рятувати ще два райські острови.

Боракай, де розташовані численні курорти, був фактично закритий для місцевих жителів і мандрівників на шість місяців – з квітня минулого року. Владі довелося вдатися до кардинальних заходів по відновленню зруйнованої екосистеми після грандіозного скандалу. За цей час там проводилася відновлювальна «терапія», після якої для відвідувачів Боракая були введені нові правила.

На цей раз в центрі уваги філіппінських влади виявилися острова Панглао і Палавон.

На першому будуть відновлювати провінцію Бохол, на другому – містечко Ель Нідо, де були виявлені ті ж проблеми, які переживав Боракай. Панглао Ель Нідо Втім, на відміну від Боракая, їх закривати не будуть.

Коли почнуть «лікувати» Панглао і Палавон, поки не ясно, але вже відомо, що основні зусилля будуть спрямовані, насамперед, на очищення прибережної території. Крім того, пройде «зачистка» місцевих готелів, які не дотримуються закону про екологію.

Зазначимо, наприкінці минулого місяця, муніципальними владою було прийнято заборону на купання в зв’язку з тим, що на пляжах виявили кишкову паличку. У будь-якому випадку, додаткової туристичної привабливості філіппінським островів ця історія навряд чи додасть. У всякому разі, до того моменту, поки екосистему курортів не відновлять.