На Всесвітній економічний форум запросили олігархів, які потрапили під санкції

Раніше Росія погрожувала бойкотувати форум



Організатори щорічного Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі після тиску з боку Москви все ж вирішили запросити трьох російських олігархів, які підпадають під санкції США. Про це повідомляє Financial Times.

“Всесвітній економічний форум у Давосі піддався тиску з боку Москви і вирішив змінити своє рішення про відмову (в участі у форумі – ред.) трьом російським бізнесменам, які потрапили під санкції США, після дипломатичних переговорів на високому рівні, в яких брало участь швейцарське уряд”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє FT, Росія погрожувала бойкотувати форум після того, як його організатори не запросили співвласника компанії “Русал” Олега Дерипаску, власника групи “Ренова” Віктора Вексельберга і главу ВТБ Андрія Костіна з-за того, що Вашингтон вніс їх до “чорного списку”.

Однак після втручання в справу швейцарського уряду організатори форуму вирішили все ж запросити російських олігархів.

Наголошується, що всі троє потрапили під санкції США в квітні цього року, в результаті чого їм було заборонено вести справи з громадянами США, а також всі їхні активи на території Сполучених Штатів були заморожені.

У той же час санкції не забороняють їм в’їжджати в Швейцарії.

Як повідомлялося, 6 листопада стало відомо, що організатори щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі не запросили трьох російських олігархів, які підпадають під санкції США.