Москалькова виступила за «моральний» реп

Реп не можна забороняти, ця культура повинна мати право на існування, якщо не порушує закони і принципи моралі. Так вважає уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, думка якої наводить її прес-служба.

За словами Москальковой, частина старшого покоління завжди негативно сприймала і буде сприймати нові форми в мистецтві. Вона нагадала про «вже стали класикою явища, як джаз і рок, такі імена, як Хлєбніков, Кандинський, Маяковський, Скрябін».

У мистецтві, як і в будь-якому виді діяльності людини, виникають нові види і форми, і «деякі з них витримують перевірку часом, деякі відмирають». «Але це не означає, що їх потрібно забороняти, тим більше, коли на них є суспільний запит у молоді. Адже якщо заборонити сцену — будуть співати на вулицях, у підворіттях, що лише сприятиме маргіналізації цього напрямку творчості. Та й взагалі, як можна щось заборонити в століття інтернету?», — риторично запитала Москалькова.

Вона підкреслила: до неї неодноразово надходили звернення молоді з питаннями про те, чи порушують права людини заборони місцевої влади на проведення реп-концертів. На думку Москальковой, якщо тексти не порушують загальноприйнятих принципів моралі, не є екстремістськими, не розпалюють расову чи релігійну ненависть, вони мають повне право на існування і публічне виконання. «На питання, чи є вони новим словом у мистецтві, може відповісти тільки час», — уклала Москалькова.

15 грудня на засіданні Ради з культури і мистецтва президент РФ Володимир Путін зазначив, що метод «хапати і не пущать» у ситуації з репом — безперспективний. Питання щодо концертів буде обговорюватися за участю адміністрації президента і представників Мінкультури, пообіцяв президент.

Нагадаємо, з початку осені кілька артистів і музичних груп зіткнулися з скасуванням концертів під тиском громадськості та силових структур. З різних причин скасовувалися концерти репера Хаскі, груп IC3PEAK і «Френдзона». Також про скасування виступів з-за тиску заявляли репери Элджей та GONE.Fludd.

У випадку з Хаскі скасування концерту в Краснодарі і його спроба виступити перед присутніми біля входу в клуб з даху припаркованої машини обернулася для репера адміністративним арештом. Спочатку суд призначив йому 12 діб арешту за дрібне хуліганство, але пізніше скасував це рішення і виконавець був відпущений на свободу 26 листопада.

1 грудня поліція затримала музикантів IC3PEAK на залізничному вокзалі в Новосибірську. Пізніше групу відпустили, і її запланований концерт в місті відбувся.

У МВС з цього приводу заявили, що готові розібратися з причинами почастішали відмін у регіонах концертів ряду реперів та молодіжних груп. ВЗамглавы МВС Ігор Зубів запевнив, що доручень «забороняти» з центрального апарату відомства не надходило і «треба розбиратися в кожному випадку».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у свою чергу, заявив, що в Кремлі «дуже уважно» відстежують ситуацію, пов’язану зі скасуванням концертів. Перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко назвав заборону концертів дурістю. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова також заступилася за реперів, сказавши, що концерти виконавців, не пропагують екстремізм і небезпечні ідеології, скасовуватися не повинні.

6 грудня парламентарії і музиканти (Птаха, Жиган і Pra (Killa’Gramm) зустрілися в Держдумі за «круглим столом», щоб обговорити скасування реп-концертів в регіонах. Учасники зустрічі не знайшли спільної мови, а Жиган навіть залишив зал.