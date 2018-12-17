«Янтарний» полковник Олег Назарук

Немов рій комах українські корупціонери накидаються на будь-яке джерело, з якого можна витягнути життєві соки.

Навколо будь-якого успішного бізнесу крутяться чиновники, які намагаються штучно створити йому проблему і отримати мзду за її успішне усунення. Так відбувається в легальному бізнесі. Нелегального підприємництва завжди необхідна надійна «криша». Тут затребувані в основному силовики.

Темна тінь від «сонячного» каміння

Україна вважається одним з найбільших постачальників бурштину ─ сировини для ювелірної промисловості. За покладами «сонячного» каміння вона перевершує всі разом взяті країни Балтії. Щорічно Україна видобуває на своїх родовищах і вивозить на міжнародні ринки 150 тонн необробленого каменю. Тільки 5% від цієї кількості видобуто легальним чином. У промислових масштабах бурштин видобувається відкритим способом в кар’єрах, що виключає можливість ведення таємних для суспільства розкопок. Однак, нелегальні «копанки» не є ні для кого секретом великим і злодійство триває роками. Всі надра, як відомо, належать державі, і тільки воно може надати дозвіл, шляхом видачі відповідної ліцензії державного, акціонерного або приватного підприємства, зайнятися розробкою бурштинових родовищ. Бурштин поступово стає символом розвинених корупційних схем в Україні. Виявилося, що налагодити підпільну ─ без ліцензії видобуток дорогоцінного каменю досить просто. Формальним приводом може послужити проведення геологорозвідувальних робіт, вишукувальних робіт чи просто видобуток сировини для будівельних матеріалів на місці залягання пластів засохлою в давнину смоли хвойних дерев. В Україні сьогодні можна просто не обтяжувати себе пошуком прикриття. Можна просто купити обладнання, найняти людей, але не забути обов’язково знайти собі «дах». Продажні силовики надійно прикривають незаконні розкопки, представляючи відписки після проведених перевірок. Якщо ж до справи підключається такий потужний орган, як СБУ, то правди взагалі не знайти.

Заступник начальника Рівненського обласного управління СБУ, екс-начальник відділу «К» Олег Назарук міцно взяв у руки контроль над незаконною діяльністю з видобування бурштину, ставши одним з організаторів мережі «бурштинової» мафії. Для непосвячених. Основні запаси бурштину знаходяться на територіях Рівненської і сусідній з нею Житомирської і Волинської областей, а відділ «К» ні що інше, як спеціально створена в надрах СБУ структура по боротьбі з корупцією. Виходить, що головний борець з корупцією в Рівному та околицях сам є корупціонером. За Назаруком такі гріхи водилися і раніше. Він у 2014 році був включений Міністерством юстиції в списки посадових осіб, які підлягають люстрації, але якимось дивним чином успішно зміг уникнути цієї неприємної процедури, напевно позбавила його права тримати в руках важелі управління підпільним бізнесом. За законом його ціле десятиліття повинні були не підпускати на гарматний постріл до державної служби, а він навіть отримав підвищення по службі. З тих пір минуло майже 4 роки, а він, як ні в чому не бувало, продовжує займати досить важливу посаду в СБУ. Не так часто співробітники СБУ одягають формений кітель з погонами. Тільки по святах або на офіційних заходах. Назаруку в пору замінити на погонах металеві жовті зірочки на бурштинові.