Порошенко отримав десять мільйонів за десять днів

Український президент Петро Порошенко задекларував 10 млн грн дивідендів від публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», отримані протягом останніх 10 днів. Як повідомляє агентство «Українські новини», таким чином дохід президента за 2018 рік склав 198 млн грн. Ця сума більш ніж у 12 разів перевищує задекларований Порошенко дохід у минулому році.

«Мова йде саме про порівняння задекларованих президентом доходів, а не його прибутку», – підкреслюють журналісти

Зокрема, Порошенко задекларував 28,8 млн гривень доходів від Міністерства фінансів за відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Ще 13,7 млн гривень президент отримав у вигляді процентного доходу від вкладів в «Міжнародному інвестиційному банку» (МІБ) та 0,8 млн гривень — від продажу нерухомості.

Раніше SKELET-info повідомляв, що глава держави задекларував 60 мільйонів гривень дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Також стало відомо, що з січня Порошенко зафіксував дохід в 11 мільйонів гривень відсотків від вкладу в «Міжнародному інвестиційному банку».