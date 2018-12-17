У Німеччині відмовилися брати в школу дитину ультраправого політика

Школа провела тривалі зустрічі з політиком



Берлінська приватна школа відмовилася приймати на навчання дитини з-за того, що його батько – політик ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини”.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Школа провела тривалі зустрічі з політиком AfD і його дружиною, а також з 20 вчителями, і вирішила не приймати дитину, незважаючи на те, що хлопчик вже відвідує дитячий сад від цієї школи.

Керівники школи під час зустрічей розпитували батьків про їх політичні погляди. За словами керуючого директора асоціації, відповідального за школу, навчальний заклад виявило занадто великий потенціал для постійного конфлікту у разі прийняття дитини.

Партія неодноразово критикувала вчителів за те, що вони нібито налаштовують учнів проти ксенофобських і націоналістичних поглядів AfD, а також пропонувала створити анонімну онлайн-систему для учнів, щоб повідомляти про таких вчителів.

Рішення школи розкритикувала міністр освіти Сандра Ширз, заявивши, що адміністрацію школи викликали у відомство за це питання.

Приватні школи регулюються такими ж нормами, що і державні школи, але мають право відбирати учнів, якщо не порушують при цьому антидискримінаційне законодавство.

В школі також повідомили, що отримали 140 заявок на 30 місць, тому змушені були відмовити багатьом претендентам, а не тільки в цьому випадку.