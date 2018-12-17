Північна Корея відреагувала на нові санкції США

Санкції введені проти ряду чиновників.



Північна Корея в неділю засудила рішення США ввести санкції проти трьох північнокорейських чиновників, включаючи помічником лідера КНДР.

Вашингтон вирішив ввести проти них санкції після повідомлень про порушення цими особами прав людини, повідомляє Reuters.

Денуклеарізація Північній Кореї досягла невеликого прогресу після зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа на історичному саміті в Сінгапурі в червні. Обидві сторони досі не призначили дату переговорів між держсекретарем США Майком Помпео і “правою рукою” лідера КНДР Кім Чен Чолем, які були скасовані в листопаді.

Визнаючи готовність Трампа до “поліпшення відносин”, Пхеньян звинуватив Державний департамент США у спробі повернути відносини між країнами до минулорічного статусу “обміну вогнем”.

Міністерство закордонних справ КНДР у своїй заяві заявило, що Вашингтон “вісім разів вводив санкції проти компаній, приватних осіб і кораблів не тільки Північній Кореї, але також Росії, Китаю та інших країн…”

У заяві сказано: якщо американська адміністрація вважає, що посилення санкцій і тиск змусять Пхеньян відмовитися від ядерної зброї, “це буде вважатися найбільшим прорахунком і назавжди заблокує шлях до денуклеаризації на Корейському півострові – результат, якого ніхто не бажає”.