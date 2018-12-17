ЗНОВУ ПІШЛИ ЛИСТИ З ДАЧІ.

-Панове і товариші, френди і передплатники, колеги і конкуренти, співгромадяни і приїжджі, співмешканці і співмешканки, недобиті і недоліковані!

Залишається потерпіти зовсім трохи і настане один з тих, очікуваних нами днів, коли ми, мешканці нашої славиться стабільністю і духовністю Канатчиковой дачі знову всі зберемося біля телевізора на Большуууую прес-конференцію.

Нам знову нагадають про нашої незламності й непереможності, закличуть перейнятися і пишатися, підкреслять про патріотизм і згуртованість як ніколи, завдяки яким ми подолали кризу незважаючи на всі санкції.

Але грядуть нові труднощі і нові санкції і треба згуртуватися ще тісніше.

І тоді нам все дарма і море по коліно і ми подолаємо з честю і перемога буде за нами.

Тому що сила в правді, а на чиєму боці правда і сумніватися не доводиться.

Правда в телевізорі. А тим небагатьом відщепенцям, які обмовляють і викривають на гроші Держдепу, ми вимагатимемо, щоб телевізор відключили і призначили додаткові уколи…

Ми кілька годин будемо слухати гострі питання, типу, «і коли Ви відпочиваєте?», «як Ви, з Вашою найтоншої душевною організацією змогли пережити втрату Коні?», «що Ви можете сказати про репі і куди Ви її направите, коли очолите?» і т. п…

До початку третьої години сеанс почне давати результати, ми потихеньку будемо впадати в звичну приємну дрімоту міражі в голові… як добре, що ми… як нам пощастило, що він… не те, що у них… лише б у нас не було, як у Парижі…

Зрідка у деяких буйних проблиском у угасающем свідомості промайне думка, що нам знову мізки скребуть, але тут же відвідає і спасительне: «… а ми крепчаем».