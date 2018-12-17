У Меркель розповіли, чому в ФРН не відмовляться від «Північного потоку-2»

Будівництво «газпромівського» проекту газопроводу «Північний потік — 2» можливо виключно за умови, що будуть дотримуватися «ключові інтереси України».

З такою заявою виступив глава Міністерства економіки Федеративної республіки Німеччина Петер Альтмайер, повідомляє портал «Німецька хвиля».

У переліку ключових інтересів України» чиновник поставив на одне з перших місць відніс збереження транзиту газу через територію країни після 2019-го.

Альтмайер особливо підкреслив, що німецька влада не планують поступатися закликів США, України і членів однієї з партій правлячої коаліції «Християнсько-демократичного союзу» відмовитися від будівництва «Північного потоку-2» із-за нападу на кораблі ВСУ України і полону українських моряків у Керченській протоці 25 листопада.