Неослабний протистояння

Сполучені Штати Америки знову звинувачують Росію. На цей раз на підрив стабільності і безпеки в африканському регіоні.

Російська Федерація розпочала нарощування поставок зброї в країни Африки, сприяє стримуванню у влади злочинних режимів, а також підкуповує представників африканських держав в ООН. З таким різким і нескромним заявою на адресу Росії напередодні виступив Джон Болтон, офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки.

За словами високопоставленого американського чиновника, у Вашингтоні мають намір зробити зусилля для того, щоб протистояти наростаючому впливу» в Африці Росії. Крім того, США згадали в цьому зв’язку і Китай, який також, на думку американців, «негативно впливає» на Африку.

У коментарі західним засобам масової інформації Болтон зазначив, що Москва використовує в Африці «хижацьку політику» і нібито просуває свої інтереси в обхід норм міжнародного права та принципів відкритого управління. А Пекін, на думку американців, сприяє Росії, «активно інвестує і чіпляє країни Африки на так звані гачки зовнішнього боргу».

Болтон вважає, що реалізуючи озброєння та енергоносії в обмін на необхідні голоси повноважних представників в ООН, Росія, таким чином, нібито намагається «утримати диктаторські режими, підриває стабільність і безпеку в африканському регіоні, а також діє всупереч інтересам населення африканських держав».

При цьому він пояснив, що в Сполучених Штатах активно працюють над стратегією «Процвітаюча Африка», головна мета якої полягає в протидії Росії.

Стратегія також передбачає «боротьбу за економічну незалежність країн Африки, а також підтримання середнього класу в економіках регіону«.

Зазначимо, що за останні чотири роки Російська Федерація уклала 19 угод, що передбачають співпрацю з рядом африканських держав, розташованих південніше Сахари. Серед таких, зокрема, значаться Ефіопія, Нігерія, а також Зімбабве. У свою чергу західні видання, в тому числі журналісти інформаційного агентства «Reuters» раніше заявляли, що російські військові відправили дев’ять літаків з різним озброєнням в Центральноафриканську республіку, а також військовослужбовців за контрактом для навчання тамтешніх військових. У той же час відзначалося, що радником голови ЦАР з питань безпеки був призначений росіянин Валерій Захаров.

Тим часом ЗМІ також звернули увагу на той факт, що в листопаді поточного року в банку ВТБ вирішено видати Центральноафриканській республіці кредит на загальну суму 12 мільярдів доларів, що більш ніж в 10 разів більше річного ВВП ЦАР. Тоді в банку пресі пояснили, що сталася операційна помилка, і скорегували свій звіт. За новою версією ВТБ, грошові кошти замість Африки попрямували на Кіпр.

Раніше в ЗМІ також фігурувала інформація про перекидання російських військовослужбовців в Лівії, де їм нібито було поставлено завдання щодо підготовки кадрового потенціалу для лівійської армії під керівництвом маршала Халіфи Хафтара, який протистоїть підтримуваного США, Європою та ООН уряду Лівії.

Крім того, західні ЗМІ з посиланням на джерела у владних структурах відзначали, що Росія працює над створенням кількох військових баз на північному сході Лівії, а також перекидає на цей напрямок ракетні комплекси. У той же час всі закордонні ЗМІ не представляють ніякої доказової бази, а всі звинувачення засновують лише на основі «якихось джерел».

При цьому нещодавно у російських ЗМІ була оприлюднена інформація про те, що в Лівії направляється ряд елітних десантних підрозділів з Підмосков’я. Про це повідомляли в інформагенції «РБК» з посиланням на джерело в російському Міноборони і людей, близьких до влади Лівії. У виданні пояснювали, що Росія в даному регіоні має свій безпосередній інтерес у видобутку нафти.