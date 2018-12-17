В Угорщині вже четвертий день тривають масові антиурядові протести

Тисячі угорців вийшли у неділю, 16 грудня, на найбільшу за чотири дні акцію протесту проти уряду країни і прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

Близько десяти тисяч мітингувальників пройшлися центром міста з прапорами Угорщини та Європейського союзу. Акція мала номінальна назва “З Різдвом, містер прем’єр-міністр”.

Акція протесту тривала досить мирно, поки поліція застосувала сльозогінний газ до протестувальників біля місцевої телекомпанії. Всього на вулиці вийшли прихильники демократичних партій, студенти та профспілки з вимогами відновити в країні свободу ЗМІ, встановити незалежну систему юстиції та скасувати скандальний “рабський закон”.

“Все, що я хочу на Різдво – це демократію”, – було написано на одному з плакатів активістів.

У той же час у самого Орбана у фінансуванні протестів звинувачують фінансиста Джорджа Сороса.