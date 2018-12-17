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В Угорщині вже четвертий день тривають масові антиурядові протести

17.12.2018

В Венгрии уже четвертый день продолжаются массовые антиправительственные протесты

Тисячі угорців вийшли у неділю, 16 грудня, на найбільшу за чотири дні акцію протесту проти уряду країни і прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

Близько десяти тисяч мітингувальників пройшлися центром міста з прапорами Угорщини та Європейського союзу. Акція мала номінальна назва “З Різдвом, містер прем’єр-міністр”.

Акція протесту тривала досить мирно, поки поліція застосувала сльозогінний газ до протестувальників біля місцевої телекомпанії. Всього на вулиці вийшли прихильники демократичних партій, студенти та профспілки з вимогами відновити в країні свободу ЗМІ, встановити незалежну систему юстиції та скасувати скандальний “рабський закон”.

“Все, що я хочу на Різдво – це демократію”, – було написано на одному з плакатів активістів.

У той же час у самого Орбана у фінансуванні протестів звинувачують фінансиста Джорджа Сороса.

В Венгрии уже четвертый день продолжаются массовые антиправительственные протесты

В Венгрии уже четвертый день продолжаются массовые антиправительственные протестыВ Венгрии уже четвертый день продолжаются массовые антиправительственные протестыВ Венгрии уже четвертый день продолжаются массовые антиправительственные протестыВ Венгрии уже четвертый день продолжаются массовые антиправительственные протестыВ Венгрии уже четвертый день продолжаются массовые антиправительственные протесты

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